Sabato 18 aprile, Piazza Gramsci a Giugliano ospiterà un evento dedicato all’adozione di cani. L’iniziativa coinvolgerà associazioni, canili e professionisti del settore, offrendo uno spazio per promuovere l’adozione responsabile degli animali. La giornata prevede varie attività e momenti informativi rivolti ai visitatori interessati a trovare una nuova casa per i cani ospitati.

Sabato 18 aprile a Piazza Gramsci una giornata dedicata all’adozione responsabile con associazioni, canili e professionisti del settore. C’è una bellezza particolare nel silenzio di un cane che aspetta dietro le sbarre di un canile, una dignità che merita di trovare finalmente una casa. Per questo, come Amministrazione, su proposta della I^ Commissione Consiliare abbiamo voluto fortemente dare vita a “Vengo via con te”, una giornata interamente dedicata all’adozione responsabile. Sabato 18 Aprile, dalle 9:30 alle 13:30, trasformeremo Piazza Gramsci in un luogo di incontro e di speranza. Non sarà solo un evento informativo, ma l’occasione per guardare negli occhi chi aspetta solo una carezza per fidarsi di nuovo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giugliano, “Vengo via con te”: in piazza l’evento per l’adozione dei cani

Firenze, pranzo benefico per i cani in cerca di adozioneFirenze, 24 marzo 2026 – L’associazione Florence Dog Rescue ha organizzatore un evento di beneficenza per gli amici a quattro zampe che aspettano di...

Terracina, Sant’Antonio Abate al canile comunale: benedizione per cani e gatti in attesa di adozioneTerracina, 18 gennaio 2026 – Una mattinata diversa dal solito, carica di significato e partecipazione, quella vissuta ieri al canile comunale di...

Giugliano, furti nelle auto al maneggio: traditi dagli acquisti contactless. Arrestata coppia in trasfertaNel giro di pochi istanti qualcuno manda in frantumi il finestrino di un’auto e porta via due borse firmate lasciate all’interno del veicolo. Dentro ci sono ... cronachedellacampania.it

Giugliano, accoltella il padre e avvisa i carabinieri: «Vengo in caserma»Cosa lo abbia spinto a colpire il padre con un fendente all'addome non si sa. Il colpo sarebbe stato sferrato dopo una furiosa lite pare per futili motivi. Lui però non ha tentato di scappare né di ... ilmattino.it