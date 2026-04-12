Gaza parte da Barcellona la flotta di 70 navi | sfida al blocco

Oggi, da Barcellona, ha preso il via una flotta composta da settanta navi e mille attivisti con destinazione Gaza. La missione, che si svolge via mare, mira a portare aiuti nella regione sotto blocco. Le imbarcazioni sono partite dal porto catalano e si dirigono verso la Striscia di Gaza, senza specificare ulteriori dettagli sulla natura dell'azione.

Mille attivisti e 70 imbarcazioni lasciano il porto di Barcellona oggi per una missione umanitaria via mare verso la Striscia di Gaza. La Global Sumud Flotilla punta a forzare il blocco imposto da Israele, trasportando aiuti essenziali in un momento di forte escalation regionale. Il convoglio marittimo è frutto della collaborazione tra Freedom Flotilla Coalition, Global Movement to Gaza, Maghreb Sumud Flotilla e la missione asiatica Sumud Nusantara, quest’ultima sostenuta dal governo della Malesia. A bordo si trovano professionisti della sanità, esperti legali, ricercatori e volontari provenienti da circa 70 nazioni diverse. Il supporto tecnico e logistico è garantito dalla presenza di organizzazioni come Open Arms e Greenpeace.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gaza, parte da Barcellona la flotta di 70 navi: sfida al blocco Leggi anche: “Gaza non può aspettare”: parte la nuova sfida della Global sumud flotilla. 70 navi pronte a salpare da Barcellona Nuove navi da guerra per la Flotta della Cina Orientale: cosa c'è dietro la mossa di PechinoLa Cina ha accelerato il rafforzamento della propria marina militare con l’introduzione di nuove unità di ultima generazione nella Flotta del Teatro...