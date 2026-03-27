Ogni anno, durante le festività pasquali, molte persone si trovano a scegliere tra diverse marche di colomba. La scelta spesso si basa non solo sul prezzo, ma anche sul gusto e sulla qualità del prodotto. Una classifica proposta da un’associazione di consumatori ha valutato vari marchi, indicando quali sono i più affidabili in termini di ingredienti e sapore.

Quando si acquista una colomba pasquale, il prezzo non è l’unico criterio da considerare. Per i prodotti alimentari, e in particolare per i dolci delle feste, il gusto rappresenta uno degli indicatori di qualità più importanti, spesso più del costo. Per questo motivo Altroconsumo ha realizzato un test d’assaggio su 12 colombe classiche, firmate da marchi storici reperibili nei supermercati e nei discount. I prezzi variano notevolmente e la qualità del gusto ha mostrato differenze significative tra i prodotti. Il test ha coinvolto oltre 200 consumatori tra Milano e Vico Equense (Napoli). Le prove sono state condotte in forma anonima, con ogni partecipante che ha assaggiato al massimo sei colombe identificate solo tramite un codice, così da non influenzare il giudizio con marchio o prezzo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Colomba pasquale, ecco quale scegliere e perché: la classifica AltroConsumo, segnatevi questi marchi

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