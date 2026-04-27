L’alleanza tra jihadisti e ribelli cambia gli equilibri della guerra in Mali

In Mali, una nuova alleanza tra gruppi armati jihadisti e ribelli ha portato a cambiamenti significativi negli scenari di conflitto. I due gruppi hanno annunciato una cooperazione ufficiale e avviato un'offensiva con avanzate che hanno portato alla conquista di alcune città e a una serie di attacchi fino alla capitale. Nel corso delle operazioni è stato anche riferito l'uccisione del ministro della Difesa.

Il Fronte di Liberazione dell’Azawad (Fla) e il Gruppo di sostegno all’Islam e ai musulmani (Jnim) non avevano mai formalizzato pubblicamente la loro cooperazione. La svolta è arrivata il 25 aprile, quando le due formazioni hanno annunciato di fatto la loro alleanza attraverso un’offensiva coordinata su larga scala contro numerosi centri strategici del Mali. Entro il 27 aprile, Kidal risultava sotto il controllo del Fla, mentre il Jnim aveva colpito uno dei principali pilastri del potere militare di Bamako: il ministro della Difesa Sadio Camara, ucciso in un attentato suicida contro la sua residenza a Kati, alle porte della capitale. L’esplosione che ha devastato la villa del ministro ha provocato anche gravi danni alla moschea adiacente, come documentato da immagini satellitari.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’alleanza tra jihadisti e ribelli cambia gli equilibri della guerra in Mali Notizie correlate Scontri in Mali tra esercito e terroristi, i ribelli Tuareg: conquistata KidalBamako, 25 ap rile 2026 - In Mali i ribelli tuareg del Fronte di Liberazione dell'Azawad (Fla) hanno rivendicato la conquista della città strategica... Una vittoria significativa per i jihadisti in MaliLe immagini che arrivano dal Mali sono sbalorditive: la mattina del 26 aprile una colonna di veicoli con a bordo soldati russi ha lasciato la città... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mali nel caos jihadista, ucciso il ministro della Difesa a Bamako; Mali. Attacchi simultanei fino a Bamako: il conflitto entra nel cuore del potere e riapre la partita dell’Azawad; Attacco jihadista in Mali: ucciso ministro della Difesa; Mali: attacchi nel nord e nella capitale, coordinamento ribelli tuareg-jihadisti. Ucciso il ministro della Difesa. Mali: gli uomini di Putin in ritirata, separatisti tuareg conquistano Kidal. Alleanza con gli jihadisti contro il regime militare di BamakoMali: gli uomini di Putin in ritirata, separatisti tuareg conquistano Kidal. Alleanza con gli jihadisti contro il regime militare di Bamako ... in20righe.it Sahel in guerra: in Mali ucciso ministro della Difesa. Jihadisti incalzano giunta militare e forze speciali russe inviate dal Cremlino in appoggio del governoL'attacco è stato rivendicato dal Fronte separatista di liberazione dell'Azawad (Fla), guidato dai Tuareg, che ha condotto l'operazione insieme ai jihadisti del Jnim, legati ad al-Qaeda ... it.euronews.com Gwamnatin Mali ta sanar da yadda an ta'adda suka kashe Ministan Tsaron asar, Sadio Camara bayan ya fafata da su a gidansa - facebook.com facebook Minister @Antonio_Tajani on the attacks by jihadist forces in Mali : “We condemn the attacks, which also led to the killing of the Minister of Defense. Through the Crisis Unit of the ItalyMFA and the Italian Embassy in Bamako, which is responsible for Mali, we x.com