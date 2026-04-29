In Indonesia esiste la tassa di partenza | si può lasciare il paese solo dopo averla pagata

In Indonesia, i turisti sono tenuti a pagare una tassa di partenza prima di lasciare il paese. Questa tassa è obbligatoria e rappresenta un requisito necessario per poter uscire dal territorio nazionale. La tariffa, applicata a tutti i viaggiatori, deve essere saldata prima di procedere con le operazioni di imbarco. La normativa è vigente e applicata sistematicamente a chi si appresta a partire.

Sapete che in Indonesia ai turisti viene fatta pagare una tassa di partenza? Si tratta di una tariffa obbligatoria, essenziale per lasciare il paese.🔗 Leggi su Fanpage.it The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Iran, Trump: “Non si può lasciare che un Paese ricatti il mondo"Il presidente Donald Trump ha confermato che il blocco navale statunitense dei porti iraniani sarà in vigore dalle 10 ora di New York, affermando che... Su WhatsApp si può nascondere il numero per lasciare solo un nome: le disponibilità dei primi usernameSecondo le informazioni diffuse da WABetaInfo, in questi giorni Meta avrebbe cominciare ad aprire agli utenti la possibilità di scegliere il loro... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Indonesia ipotizza pedaggi nello Stretto di Malacca, poi frena; 22 aprile 2026 – Notiziario Mondo; Nave americana attraversa lo stretto di Malacca, il ministro degli Esteri Sugiono: niente di nuovo, solo pattugliamento. Il #serpente più lungo del mondo… esiste davvero. In Indonesia, sull’isola di Sulawesi, è stata scoperta una femmina di pitone reticolato (Malayopython reticulatus) lunga oltre 7 metri (7,22 m) e con un peso vicino ai 100 kg. È stata soprannominata “Ibu Baro - facebook.com facebook