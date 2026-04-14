Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che il blocco navale sui porti iraniani sarà attivo dalle 10 ora di New York. Ha dichiarato che non si può permettere a un paese di ricattare il resto del mondo. La decisione segue un discorso in cui ha sottolineato l’importanza di mantenere sotto controllo le attività marittime della nazione mediorientale. Nessun altro dettaglio su eventuali sviluppi o reazioni è stato fornito.

Il presidente Donald Trump ha confermato che il blocco navale statunitense dei porti iraniani sarà in vigore dalle 10 ora di New York, affermando che “ non possiamo lasciare che un paese ricatti il mondo “. “Non possiamo lasciare che un paese ricatti o estorca il mondo perché è quello che sta facendo”, ha detto Trump dell’Iran parlando ai giornalisti sul colonnato della Casa Bianca. Trump ha ribadito la sua tesi secondo cui la salvaguardia dello stretto è di maggiore preoccupazione per altre parti del globo rispetto agli Stati Uniti. L’effettiva chiusura dello stretto dall’inizio della guerra, tuttavia, ha un impatto sui prezzi globali del petrolio, che ha portato a un’impennata dei prezzi del gas per gli automobilisti americani e a un aumento dell’inflazione su altri beni.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: “Non si può lasciare che un Paese ricatti il mondo"

Donald Trump: Voglio solo la libertà per il popolo iraniano

Trump annuncia nuove sanzioni contro il traffico di petrolio dell’Iran e invita gli americani a lasciare il PaeseSi è conclusa la prima tornata di colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti in Oman.

Trump avverte l'Iran: “Possibile azione militare”. La Farnesina: "Lasciare il Paese". L'Oman: "Teheran ha accettato di non accumulare uranio arricchito"Donald Trump ha riferito di non essere soddisfatto sui negoziati in corso con l’Iran.