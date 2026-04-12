Su WhatsApp si può nascondere il numero per lasciare solo un nome | le disponibilità dei primi username

Recentemente, sono state diffuse notizie secondo cui WhatsApp avrebbe iniziato a permettere agli utenti di scegliere uno username, nascondendo il numero di telefono. La novità, secondo quanto riportato da WABetaInfo, riguarda una funzione ancora in fase di test che consente di visualizzare solo un nome utente invece del numero di telefono. Questa modifica sarebbe in fase di implementazione e potrebbe essere disponibile a breve per alcuni utenti.

Secondo le informazioni diffuse da WABetaInfo, in questi giorni Meta avrebbe cominciare ad aprire agli utenti la possibilità di scegliere il loro username su WhatsApp. Con questa opzione è possibile nascondere il numero di telefono per lasciare solo il nome. Per ora è una sperimentazione ma sono già stati avvistati i primi casi.🔗 Leggi su Fanpage.it WhatsApp ora permette di nascondere il numero di telefono con gli username: ecco come funzionaDopo oltre un anno di indiscrezioni, screenshot rubati dalle versioni beta e speculazioni negli angoli più tecnici del web, WhatsApp ha finalmente... WhatsApp introduce gli username: privacy e sicurezza al topLa rivoluzione su WhatsApp è finalmente arrivata: la piattaforma di messaggistica di Meta permette ora agli utenti di creare il proprio username, una...