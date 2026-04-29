In Giappiche si sta diffondendo una nuova iniziativa delle forze di polizia: agenti che si mettono in posa come personaggi di anime famosi. La Polizia di Nagasaki ha avviato una campagna di reclutamento in cui gli agenti ricreano pose iconiche di serie come Dragon Ball e JoJo. Questa strategia mira a coinvolgere il pubblico, mescolando l’immagine ufficiale con elementi della cultura pop.

La Polizia Prefetturale di Nagasaki ha lanciato una campagna di reclutamento senza precedenti. Gli agenti hanno deciso di prestare anima e, letteralmente, corpo per ricreare le pose leggendarie di icone come Dragon Ball e JoJo. La Polizia Prefetturale di Nagasaki si è tolta i panni rigidi dell'autorità per indossare quelli, decisamente più pop, della cosiddetta Pose Police. Non si tratta di uno sketch comico, ma di una mossa di comunicazione (brillante), pensata per far parlare di sé, attirando decisamente l'attenzione. Il nuovo volto della legge in Giappone Attraverso i canali social ufficiali, gli agenti di Nagasaki hanno iniziato a sfidare le leggi della fisica emulando i profili spigolosi e le torsioni impossibili dei guerrieri bidimensionali.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - In Giappone spopola la "Pose Police": i poliziotti imitano pose degli anime per promuoversi

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