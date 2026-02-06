galaxy s26 ultra si mostra in pose diverse in un video trapelato ad alta definizione

Il Galaxy S26 Ultra si mostra in diverse pose in un video leaked ad alta definizione. Le immagini svelano un design rinnovato, con linee più aggressive e uno schermo più grande. La presentazione ufficiale si avvicina, e già si parla di un telefono che potrebbe segnare un passo avanti rispetto ai modelli precedenti. Intanto, le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti e alimentano l’attesa tra gli appassionati di tecnologia.

Questo profilo sintetico sintetizza le indiscrezioni emerse in vista della presentazione ufficiale della serie Galaxy S26, focalizzandosi sul Galaxy S26 Ultra. Materiali leaked, orientamenti di design, nuove tonalità e funzionalità avanzate emergono attraverso un video a 360° che offre una visione da più angolazioni. Si evidenziano soprattutto il nuovo profilo della fotocamera, la colorazione cobalt violet dello stilo digitale e i dettagli sul telaio. galaxy s26 ultra: leak video a 360 gradi e design. Il video divulgato da Evan Blass su X mostra il dispositivo da diverse prospettive, offrendo una panoramica completa delle parti visibili. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

