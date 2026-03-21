Il professor Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia per dodici anni e esperto della regione lombardo-veneta, ha commentato il percorso del federalismo nel nostro paese. Secondo lui, il tema è stato posto inizialmente, ma successivamente si è verificata una deriva verso la secessione. La sua analisi si concentra su questa evoluzione, senza entrare in dettagli sulle cause o sui soggetti coinvolti.

Professor Massimo Cacciari, sindaco di Venezia per 12 anni e profondo conoscitore del lombardo-veneto. Chi era Umberto Bossi? Ha rappresentato una indubbia novità nella politica italiana di fine anni Ottanta. In un quadro dominato da forze politiche centraliste, ha posto al centro con forza la divisione dell’Italia, la questione meridionale irrisolta, il fatto che il sistema amministrativo e burocratico si fondava sostanzialmente sulle risorse delle regioni del Nord frenate nel loro sviluppo da questa organizzazione istituzionale che non riconosceva autonomia. Pose insomma il tema della riforma federalista dello Stato. Però lo tradusse in termini sbagliati, spostandosi sempre più verso l’idea della secessione e così sprecò politicamente la sua intuizione. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Cacciari: «Pose il tema del federalismo, poi si perse nella secessione»

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