Raccolta rifiuti nel centro storico vetro separato e nuove campane

Dal 13 aprile, nel centro storico di Arezzo, entrerà in vigore l’ultima fase del nuovo piano di raccolta rifiuti. Sono stati installati nuovi contenitori e campane per la raccolta differenziata del vetro, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti nella zona. La modifica riguarda la distribuzione dei punti di raccolta e l’introduzione di nuove modalità di conferimento.

Partirà il prossimo 13 aprile l’ultima fase del piano di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio del Comune di Arezzo. Un processo che, progressivamente, ha riguardato tutte le aree della città e che oggi, con l’avvio dell’ultima fase, toccherà specificamente il Centro storico. Si chiude così il cerchio di un lavoro articolato e complesso, che ha consentito, nel tempo, di armonizzare le modalità del servizio sull’intero territorio comunale, adeguandole alla conformazione e alle caratteristiche dei luoghi e alle diverse tipologie di utenze, con un’attenzione specifica rivolta anche alle attività che operano sul territorio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Raccolta vetro a Perugia, obiettivo 75% di riciclo. Al via il progetto: 50 "campane" in più, eventi e informazione Rifiuti a Forlì: nel centro storico gli abbandoni sono 4Il quartiere Alea e il centro storico di Forlì vivono un momento critico legato alla gestione dei rifiuti. Temi più discussi: Dal 30 marzo al via il nuovo sistema di raccolta differenziata nel Centro Storico. Assemblea pubblica il 28 marzo alle ore 11 al Liceo Classico Marco Terenzio Varrone. Sinibaldi L’Amministrazione Comunale e ASM continuano nell’impegno per una città più; Grosseto, Centro di raccolta di via Giordania: questa mattina il taglio del nastro; Comacchio, apre il nuovo Centro di Raccolta dei rifiuti di San Giuseppe. La lezione degli alunni delle primarie; Potenziato il servizio di spazzamento e raccolta rifiuti nel centro storico di Sarzana. Rifiuti, scatta la raccolta separata del vetro nel centro storico: ecco cosa è importante sapereParte il 13 aprile l’ultima fase del piano di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio del Comune di Arezzo. Un processo che, progressivamente, ha riguardato tutte le aree ... corrierediarezzo.it Centro storico di Arezzo: dal 13 aprile, l’ultima fase del piano di riorganizzazioneArezzo, 7 aprile 2026 – Partirà il prossimo 13 aprile l’ultima fase del piano di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio del Comune di Arezzo. lanazione.it AVVISO ALLA CITTADINANZA SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI – FESTIVITÀ PASQUALI Si informa la cittadinanza che nei giorni di festività pasquali, il servizio di raccolta dei rifiuti sarà regolarmente effettuato. La raccolta avverrà secondo il normale cale - facebook.com facebook