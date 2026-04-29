In casa quasi un chilo di cocaina patteggiano due dei tre arrestati

Si è conclusa ieri una parte del procedimento giudiziario legato all’operazione antidroga portata a termine il 15 maggio 2025 ad Alliste, durante la quale le forze dell’ordine sequestrarono circa un chilo di cocaina e arrestarono tre uomo. Due degli arrestati hanno optato per il patteggiamento, mentre un terzo è ancora sotto processo. La vicenda riguarda il traffico di sostanze stupefacenti e si inserisce in un’azione più ampia di contrasto al fenomeno.

ALLISTE – Si è chiusa ieri, almeno in parte, la vicenda giudiziaria scaturita dall’operazione antidroga del 15 maggio 2025 ad Alliste, quando la guardia di finanza sequestrò circa un chilo di cocaina e arrestò tre persone.La giudice del tribunale di Lecce Valeria Fedele ha approvato la pena.🔗 Leggi su Lecceprima.it

GDF REGGIO CALABRIA QUASI 400 CHILOGRAMMI DI COCAINA SEQUESTRATI AL PORTO DI GIOIA TAURO

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