Un chilo di cocaina nella casa di campagna | in due patteggiano

BRINDISI - Giovanni Russo e Marco Bianchi hanno deciso di patteggiare la pena dopo che la polizia aveva trovato un chilo di cocaina in una casa di campagna di loro proprietà, un ritrovamento che ha portato all’arresto in flagranza e ora li vede alle prese con una decisione legale.

La perquisizione domiciliare e gli arresti in flagranza operati dalla polizia risalgono all'ottobre 2025. Cinque anni la pena per i due mesagnesi BRINDISI - Hanno scelto di patteggiare la pena i due uomini che erano stati arrestati in flagranza dalla polizia: durante la perquisizione gli agenti avevano trovato un chilo di cocaina in una casa di campagna. Il gup del tribunale di Brindisi Simone Orazio ha ratificato l'accordo: pena di cinque anni per Antonello Raffaele Gravina (58 anni, di Mesagne) e per Matteo D'Errico (36 anni, anche lui di Mesagne). La perquisizione venne operata dagli agenti della squadra mobile di Brindisi (guidata dal vice questore Giorgio Grasso) e dai colleghi del commissariato di Mesagne (guidato dal vice questore Giuseppe Massaro).🔗 Leggi su Brindisireport.it

Un cittadino albanese è stato arrestato con un chilo di cocaina nascosto nella borsa della spesa.

Un uomo di 43 anni è stato arrestato dopo il ritrovamento di circa un chilo e mezzo di cocaina, oltre a 300 grammi di hashish e attrezzature per il confezionamento.

