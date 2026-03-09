Blitz dei carabinieri | in casa un chilo di cocaina e pistole modificate due arresti

I carabinieri hanno condotto un blitz in una abitazione, trovando quasi un chilo di cocaina nascosto al suo interno. Durante l’operazione sono state sequestrate pistole modificate e un machete con tracce di droga. Due persone sono state arrestate in seguito al raid. La scoperta ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e armi alterate.

Operazione del nucleo investigativo: fermati un 49enne italiano e un 21enne straniero. Sequestrati droga, armi clandestine e materiale per lo spaccio Quasi un chilo di cocaina nascosto in casa, armi modificate pronte a sparare e persino un machete con tracce di droga. È il bilancio del blitz dei carabinieri del nucleo investigativo, che ha portato all’arresto in flagranza di reato di due uomini, un 49enne italiano e un 21enne straniero, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di arma clandestina. Le indagini hanno condotto i militari in un’abitazione segnalata per un continuo via vai di persone e frequentata abitualmente da cittadini di origine magrebina. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

