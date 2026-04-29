In arrivo piogge e calo delle temperature | Primo Maggio con schiarite ma resta fresco e ventilato

Da giovedì 30 aprile, le previsioni indicano un cambiamento meteorologico con l’arrivo di una perturbazione proveniente dai Balcani, che porterà piogge e un calo delle temperature. Per il Primo Maggio è prevista una giornata caratterizzata da schiarite, anche se il clima rimarrà fresco e ventilato. La fase di tempo più stabile dovrebbe durare fino a inizio maggio, prima di nuovi cambiamenti.

La fase dal sapore estivo è destinata a cambiare giovedì 30 aprile. Secondo le previsioni di Francesco Nucera di 3bmeteo, l’alta pressione lascerà infatti spazio all’arrivo di una perturbazione dai Balcani che riporterà condizioni più instabili sulla Puglia. Sono attese piogge e rovesci sparsi.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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