Dopo diversi giorni di caldo intenso e temperature sopra i 26°C, il tempo in Italia sta cambiando. Le previsioni indicano l’arrivo di nuvole e piogge, con un calo delle temperature che dovrebbe manifestarsi già dalla prossima settimana. Questa inversione climatica segna l’inizio di un periodo più fresco, con condizioni atmosferiche meno soleggiate rispetto a quanto accaduto nelle ultime settimane.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dopo giorni di caldo anomalo e sole, con temperature oltre i 26°C, l’Italia si prepara a un cambio di scenario: in arrivo nuvole, piogge e un sensibile calo termico già dalla prossima settimana. Alta pressione ancora dominante, ma qualcosa cambia. Secondo le previsioni degli esperti, fino a sabato l’anticiclone nordafricano continuerà a garantire stabilità e clima mite. Tuttavia, i primi segnali di cedimento sono già visibili: aumenterà la nuvolosità soprattutto lungo la fascia orientale, dalle Dolomiti fino al Molise. Arriva la polvere sahariana: cieli meno limpidi. Tra venerdì e sabato non si prevedono variazioni significative nelle temperature, ma cambierà l’aspetto del cielo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meteo, la primavera mostra le prime crepe: in arrivo piogge e calo delle temperature

Allarme meteo in arrivo: perturbazione attesa da nord con piogge diffuse e temperature in calo.Una perturbazione proveniente dal nord sta per investire gran parte del Paese, portando con sé piogge diffuse e un brusco calo delle temperature.

Avellino, allerta meteo gialla: piogge in arrivo e temperature in calo. Attenzione a gelate e venti in intensificazione.Avellino si prepara a una giornata di transizione meteorologica, con l’arrivo previsto di deboli piogge in serata.

Argomenti più discussi: Pasquetta al sole e caldo record: a Milano esplode la primavera, attese punte di 26 gradi; Primavera, tempo di mostre dei fiori: ecco dove andare in Veneto e Friuli; Neve in Abruzzo: Pescocostanzo, il borgo si sveglia sotto una coltre bianca in piena primavera (Video); Meteo Latina, arriva la primavera a Pasqua e Pasquetta. Temperature anche sopra i 20°C.

Mostra Antiche Camelie. La primavera è già qui. A marzo più di 180 eventiQua dove la primavera sboccia in anticipo, il Borgo delle camelie si tinge di colori intensi, disegnando forme inedite sulle piante e tappeti di petali lungo le vie. A Pieve e Sant’Andrea di Compito, ... lanazione.it

LEGAMBIENTE In 15 anni sono stati 794 gli eventi meteo estremi nelle regioni Adriatiche e del sud: 42 quelli registrati in Abruzzo https://cityne.ws/SKZ9K - facebook.com facebook

METEO Il caldo e l’alta pressione non lasciano la Toscana, ma dopo il weekend cambia tutto / Video x.com