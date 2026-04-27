Le previsioni meteo per la regione indicano temperature che si aggirano intorno ai 28 gradi, seguite da un calo e da condizioni di pioggia alternate a schiarite. Per il Primo maggio, le condizioni atmosferiche non saranno completamente stabili, con possibili variazioni nel corso della giornata. Non sono attese ondate di caldo estivo o temperature record, e il clima sarà caratterizzato da momenti di sole e pioggia distribuiti nel tempo.

Le ultime previsioni meteo confermano: non sarà un brutto Primo maggio, nella nostra regione, ma probabilmente non rivedremo le scene quasi estive di tintarelle e bagni nelle spiagge affollate e scampagnate in maniche corte che hanno segnato il ponte del 25 Aprile. Perché la rapida irruzione fredda attesa per giovedì 30 aprile abbasserà le temperature riportandole su valori in linea con le medie del periodo, anche qualche grado sotto, e il termometro impiegherà qualche giorno a risalire. Ma tutto sommato anche per il ponte del Primo Maggio non potremo lamentarci: da venerdì prossimo a domenica 3 maggio, almeno secondo le tendenze individuate al momento dal servizio meteo della Protezione civile regionale, avremo condizioni di tempo stabile e temperature in ripresa.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Marche, il termometro fino a 28°poi fresco, piogge e schiariteEcco le previsioni per il Primo maggio

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