È in arrivo il nono capitolo di Nero, un nuovo episodio che si inserisce in uno dei più apprezzati fumetti pubblicati da Sergio Bonelli. La serie continua a mantenere alta l’attenzione dei lettori e si prepara a introdurre nuovi sviluppi nella trama. La pubblicazione è prevista a breve, rinnovando l’interesse per questa lunga serie di avventure.

Un altro tassello narrativo si sta per giungere all’interno di uno dei più grandi successi di casa Sergio Bonelli. Arriverà in libreria e fumetteria il 15 maggio il nono capitolo di NERO, la saga epico-fantasy di Emiliano e Matteo Mammucari, pubblicata con grande successo anche in Francia. NERO racconta la storia di un guerriero che, al tempo delle Crociate, è costretto a combattere contro demoni che emergono dagli abissi più profondi della mitologia araba e persiana. Ma se tutte le strade portano a Samarcanda, come si può sfuggire al proprio destino? In questo capitolo, Nero ha i battiti contati e stringe soltanto una flebile speranza per combattere il demone antico che reclama la sua testa.🔗 Leggi su Screenworld.it

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