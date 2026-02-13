Kena | Scars of Kosmora annunciato ufficialmente nuovo capitolo in arrivo nel 2026

Sony Interactive Entertainment e Ember Lab hanno annunciato ufficialmente Kena: Scars of Kosmora, il nuovo capitolo della serie che uscirà nel 2026. La presentazione è avvenuta durante un evento dedicato ai giochi in sviluppo, con un trailer che ha mostrato ambientazioni più vaste e dettagliate rispetto al primo capitolo. Tra le novità, i fan hanno notato un’evoluzione nello stile grafico e una maggiore attenzione ai dettagli ambientali, che promettono un’esperienza ancora più immersiva.

Sony Interactive Entertainment insieme a Ember Lab ha presentato Kena: Scars of Kosmora, nuova avventura ambientata nello stesso mondo di Kena: Bridge of Spirits. Il titolo debutterà nel 2026 su PlayStation 5 e su PC attraverso Steam ed Epic Games Store, riportando sotto i riflettori una delle produzioni action adventure più apprezzate degli ultimi anni. Dopo il riscontro positivo ottenuto dal primo capitolo, lo studio ha deciso di non limitarsi a una semplice continuazione della storia. L’intenzione è stata quella di espandere l’universo narrativo, mantenendo l’intensità emotiva che ha contraddistinto la serie, ma introducendo un impianto di gioco più articolato e una trama più ambiziosa. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

