Blade Runner 2099 | in arrivo su Prime il nuovo capitolo nel famosissimo franchise
Blade Runner 2099 arriverà su Prime Video nel 2026, causando grande trepidazione tra i fan della saga. La notizia si diffonde dopo che la piattaforma ha annunciato il nuovo capitolo in un evento streaming, aggiungendo un episodio inedito alla famosa serie di film e serie tv. La produzione coinvolge registi di livello internazionale e promette di esplorare nuovi aspetti del mondo futuristico creato da Ridley Scott. La data di uscita è fissata per il prossimo anno e i fan non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà.
Una delle saghe sci-fi più influenti di sempre sta per tornare. Il franchise di Blade Runner avrà infatti un nuovo, attesissimo capitolo nel 2026, dopo anni di attesa. Il film originale diretto da Ridley Scott è considerato un autentico capolavoro della fantascienza: la sua estetica cyberpunk e neo-noir ha lasciato un segno profondo, influenzando innumerevoli film, serie TV e videogiochi. Il suo impatto sul genere è stato tale da ridefinire l’immaginario sci-fi moderno. Il franchise è tornato sul grande schermo nel 2017 con Blade Runner 2049, diretto da Denis Villeneuve, che ha ampliato l’universo narrativo creato da Scott. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
