achille lauro trasforma il palco in memoria viva la memorabile performance

C’è un momento, al Festival, in cui il rumore si spegne. Le luci non illuminano soltanto: custodiscono. È in quell’istante sospeso che Achille Lauro, ospite attesissimo, ha fatto qualcosa di più di una performance: ha costruito un rito collettivo. Il suo ritorno sul palco dell’Ariston non è stato un semplice cameo, ma un atto teatrale totale. La voce come unico orpello concesso a ricordare le vittime di Crans Montana. Chi conosce la traiettoria di Lauro sa quanto il trasformismo sia parte del suo linguaggio. Dalle icone glam alle suggestioni pittoriche, ogni apparizione è sempre stata una dichiarazione estetica. Stavolta, invece, la dichiarazione è stata emotiva. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Achille Lauro sarà co-conduttore della prossima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 febbraio 2026 al teatro Ariston di Sanremo.

Achille Lauro: Farò follie sul palco? Non farò sgambetti a Carlo sul palco – Il video(Agenzia Vista) Sanremo, 25 febbraio 2026 “C'è solo un generale e si chiama Caldo […], di certo non gli farò sgambetti durante la serata.

A Sanremo 2026, Achille Lauro porta sul palco 'Perdutamente' trasformando la musica in un momento di emozione, omaggio e riflessione per le vittime di Crans-Montana.

Sul palco dell'Ariston il silenzio è calato all'improvviso, più denso delle luci e degli applausi che avevano riempito la seconda serata del Festival di

