Maxi scontro tra tir auto e bus di linea | il pullman si ribalta e 5 passeggeri restano feriti

Nella provincia di Arezzo, lungo la strada provinciale 27, un autobus si è ribaltato e si è fermato fuori strada. Durante l’incidente, sono rimasti feriti cinque passeggeri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. Non sono state rese note le cause dell’incidente.