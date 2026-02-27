Maxi scontro tra tir auto e bus di linea | il pullman si ribalta e 5 passeggeri restano feriti
Nella provincia di Arezzo, lungo la strada provinciale 27, un autobus si è ribaltato e si è fermato fuori strada. Durante l’incidente, sono rimasti feriti cinque passeggeri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. Non sono state rese note le cause dell’incidente.
Nella provincia di Arezzo, lungo la strada provinciale 27, un autobus si è ribaltato ed è finito fuori strada. Paura tra gli otto passeggeri, in corso le operazioni di salvataggio.
Foiano della Chiana: bus fuori strada dopo scontro con tir e auto. Feriti alcuni passeggeriFOIANO DELLA CHIANA (AREZZO) – Incidente stradale all’alba di oggi, 27 febbraio 2026, nell’Aretino.
