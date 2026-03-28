Nella notte tra venerdì e sabato, una pattuglia delle Volanti della Questura di Rimini è intervenuta nei pressi della stazione ferroviaria dopo aver ricevuto una segnalazione di una lite tra due uomini. Durante le verifiche, gli agenti hanno scoperto che uno dei soggetti coinvolti era un ricercato.

Una lite tra due uomini, nella zona della stazione ferroviaria riminese, ha visto l'intervento di una Volante della Questura Nella notte tra venerdì e sabato una pattuglia delle Volanti della Questura di Rimini è intervenuta nei pressi della stazione ferroviaria dove era stata segnalata una violenta lite tra due uomini. Arrivati sul posto gli agenti hanno riportato la calma e, quello che aveva richiesto il loro intervento, non ha poi voluto formalizzare la denuncia contro l'avversario. La questione sembrava essere finita ma, al momento dell'identificazione, il suo nome ha fatto scattare l'allarme nella banca dati delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Chiede l'intervento della polizia per una lite ma era un ricercato

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