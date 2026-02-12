Accompagnato dalla polizia in aeroporto ed espulso lo spacciatore arrestato

La polizia ha accompagnato in aeroporto un cittadino albanese arrestato per droga. Dopo l’arresto del 9 febbraio, il giudice ha convalidato la sua detenzione e, due giorni dopo, è stato espulso dal paese. Il uomo è stato portato dalla Questura direttamente all’aeroporto, pronto per lasciare l’Italia.

Il cittadino albanese arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti nella giornata del 9 febbraio 2026, è stato espulso, a seguito di udienza di convalida tenuta dinanzi al Giudice di Pace di Piacenza, ed accompagnato, nella giornata dell'11 febbraio 2026, da personale della Questura alla frontiera di Milano Malpensa destinazione Tirana. Ne dà notizia in una nota la questura di Piacenza.

