In 9 dal notaio | l' Amministrazione D' Angelo si chiude con un anno d' anticipo

Durante l'ultimo consiglio comunale di San Prisco, la presidente del consiglio ha votato con la minoranza, segnando un momento di rottura politica. La crisi interna ha portato alla decisione di chiudere anticipatamente l'amministrazione guidata da D'Angelo, con un atto ufficiale registrato presso un notaio. La fine dell'amministrazione si verifica con un anno di anticipo rispetto ai termini previsti.

La crisi nell'amministrazione comunale di San Prisco ‘deflagrata’ nell'ultimo consiglio comunale - che ha visto la presidente del consiglio comunale Valeria Ciarmiello votare con la minoranza - ha avuto come conseguenza la fine anticipata dell'Amministrazione D'Angelo. Con un anno d'anticipo.🔗 Leggi su Casertanews.it

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