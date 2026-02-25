Caduta l’amministrazione Lavalle | sette consiglieri firmano le dimissioni dal notaio

Francesco Lavalle lascia il suo ruolo di sindaco di San Giorgio a Liri dopo che sette consiglieri hanno firmato le dimissioni davanti a un notaio a Frosinone. La decisione arriva in un momento di tensione politica e crea un vuoto nella gestione comunale. I consiglieri hanno motivato la scelta con divergenze interne e difficoltà operative. Ora si attendono sviluppi sulla nuova guida del paese e sulla gestione delle prossime settimane.

San Giorgio a Liri, colpo di scena politico: si ridisegnano gli equilibri locali in vista delle elezioni provinciali. Si chiude davanti a un notaio di Frosinone l'esperienza amministrativa del sindaco di San Giorgio a Liri (Frosinone), Francesco Lavalle. Sette consiglieri comunali — tre di maggioranza e quattro di opposizione — hanno sottoscritto le dimissioni contestuali, determinando la decadenza automatica del primo cittadino e lo scioglimento del Consiglio comunale. Per la maggioranza hanno firmato Achille Migliorelli, segretario provinciale del Partito Democratico, insieme a Francescantonio Della Rosa e Maria Fargnoli.