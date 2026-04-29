In 18 anni consumati 177,3 ettari e niente risposte a chi cerca casa

Negli ultimi diciotto anni, sono stati consumati 177,3 ettari di suolo, senza che siano state trovate soluzioni per chi cerca casa. Nel frattempo, alcune amministrazioni hanno deciso di modificare il Piano urbanistico generale, introducendo misure di salvaguardia e sospendendo nuovi progetti di cementificazione del territorio. La questione riguarda principalmente la necessità di equilibrio tra sviluppo e tutela ambientale, senza però offrire risposte concrete ai cittadini in cerca di soluzioni abitative.

"Adottiamo una variante di salvaguardia e rivediamo il Pug: va fermata la cementificazione del territorio". Lo chiede Avs in una nota. Scrive il partito: "Secondo Ispra in 18 anni Cervia ha consumato 177,3 ettari di suolo, con un incremento rispetto al 2006 del 15,80%. Tre le amministrazioni coinvolte che hanno governato la città per quattro mandati, dal 2004 al 2014, dal 2014 al 2019 e dal 2019 al 2024. Durante i due mandati della prima amministrazione si sono consumati circa 35 ettari di suolo, nel terzo mandato la seconda amministrazione ha consumato 13 ettari (ma in quel caso è stato predisposto e approvato il nuovo Piano regolatore) e la terza amministrazione durante il proprio mandato ha consumato circa 30 ettari".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "In 18 anni consumati 177,3 ettari e niente risposte a chi cerca casa" Notizie correlate "Cento ettari “consumati”. Niente benefici""Un’autostrada inutile, che consumerebbe 100 ettari di suolo agricolo, senza portare reali benefici. Leggi anche: Ore 18: missione playoff. I sogni oltre l’Appennino. La Primavera cerca punti in casa della Fiorentina Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: In 18 anni consumati 177,3 ettari e niente risposte a chi cerca casa; BCE, balzo significativo delle aspettative di inflazione dei consumatori a marzo; Germania: volano in consumi del caffè in grani (+130% in 10 anni); Torre Annunziata. Il calcio nel sangue: a 18 anni raccoglie la storia di una vita. Il benessere non c’è più: famiglie schiacciate da casa, bollette e sanitàDal boom economico alla stagnazione, l’Istat indica i cambiamenti. Abitazione, cibo e trasporti assorbono i due terzi della spesa ... repubblica.it A 30 anni con i denti già consumati. Non per trascuratezza — ma per una malocclusione mai corretta. Il morso coperto è una delle condizioni più comuni e più sottovalutate. Non fa male — finché non fa danni. La Dott.ssa Martina mostra un caso reale: un raga - facebook.com facebook