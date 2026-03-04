Alle 18 si svolge la partita di playoff tra la Primavera e la Fiorentina, con i giovani che cercano di ottenere punti in trasferta. Durante l’incontro vengono eseguite alcune azioni significative, tra cui le parate di Lo Monaco, il gol di Negri e la prima presenza tra i professionisti di Anastasio. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

Le perle di Lo Monaco, il gol di Negri e il primo tra i ’grandi’ di Anastasio. Con ancora queste quattro istantanee negli occhi e nel cuore, e forte del poker rifilato al Sassuolo quattro giorni fa a Crespellano – il secondo di fila dopo il 4-0 della domenica precedente contro il Parma -, il Bologna Primavera scavalla l’Appennino e si prepara per un derbyssimo ad alta quota contro la Fiorentina, oggi alle 18 al Viola Park. Sarà infatti seconda contro sesta, i viola di Galloppa contro i rossoblù di Morrone, separati da soli 5 punti nel pieno dei playoff, che Baroncioni e compagni hanno ripreso ad assaggiare con gusto dopo sette risultati utili consecutivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ore 18: missione playoff. I sogni oltre l’Appennino. La Primavera cerca punti in casa della Fiorentina

Osasuna-Oviedo (sabato 17 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. La squadra di Pamplona cerca i tre puntiComincia il girone di ritorno per Osasuna e Oviedo che si troveranno a rivaleggiare nel tardo pomeriggio di sabato: gli ospiti sono ultimi in...

Napoli-Fiorentina, Conte cerca la svolta: missione quarto postoNapoli-Fiorentina, Conte cerca la svolta: missione quarto posto"> NAPOLI – Ritrovare il passo giusto.

Contenuti e approfondimenti su Ore 18 missione playoff I sogni oltre...

Temi più discussi: Atalanta, missione Champions: Scamacca e Samardzic in pole; Atletico Ascoli: il quarto posto non è una missione impossibile; Ore 18: missione playoff. I sogni oltre l’Appennino. La Primavera cerca punti in casa della Fiorentina; Atalanta, missione remuntada con il Dortmund: Scamacca scalpita, è l’ora di Samardzic? - Home New.

Ore 18: missione playoff. I sogni oltre l’Appennino. La Primavera cerca punti in casa della FiorentinaLe perle di Lo Monaco, il gol di Negri e il primo tra i ’grandi’ di Anastasio. Con ancora queste quattro istantanee negli occhi e nel cuore, e forte del poker rifilato al Sassuolo quattro giorni fa a ... sport.quotidiano.net

Inter, missione quasi compiuta: ora tre punti con i kazaki e playoff in tascaMeno tre, poi per l’Inter di Cristian Chivu sarà missione compiuta. Almeno, la prima missione: con il 4-0 sull’Union Saint-Gilloise, i nerazzurri salgono a 9 punti nella maxi classifica della ... tuttomercatoweb.com

OGGI, 4 Marzo, la LIBRERIA, sarà APERTA dalle ore 9,15 alle 19,45. Passate a trovarci! Se volete leggere una meravigliosa storia, se volete regalare un bel libro, venite a trovarci. Vi aspettiamo nella nuova location in Piazza Vittorio Emanuele II al n.22 angol facebook

Anticipazioni Questa sera nel @tg2000it delle ore 18.30: 1Bombe su #Teheran | #Iran 2Paura a #Gerusalemme 3Boom dei prezzi di gas e benzina 4Domani funerali del piccolo Domenico 531 eroi civili | #Mattarella In diretta su #Tv2000 #3 x.com