cento ettari consumati niente benefici

Un progetto di autostrada rischia di distruggere 100 ettari di terreno coltivato senza offrire vantaggi concreti. La richiesta arriva dai residenti e dagli agricoltori, che temono di perdere terreni vitali per l’economia locale. La strada sarebbe inutile, secondo le opposizioni, perché non giustifica l’impatto sul territorio.

"Un'autostrada inutile, che consumerebbe 100 ettari di suolo agricolo, senza portare reali benefici. Ne chiediamo lo stralcio dai progetti di Regione Lombardia". Così gli attivisti di Alleanza Verdi Sinistra, in testa il consigliere regionale Onorio Rosati, rimarcano la loro contrarietà alla Tesm. Il "no" all'eventualità di un nuovo asse viario è stato ribadito ieri con un duplice sit-in sulla Sp 40 Binasca, prima a Carpiano e poi a Binasco. "Una nuova autostrada a pedaggio non risolverebbe i problemi di saturazione della provinciale 40 poiché il traffico su quest'ultima arteria è, per il 90%, di natura locale - spiega Rosati -.