Imprenditori si diventa | Rocchetta a scuola di imprenditorialità

Un seminario dedicato all’imprenditorialità ha coinvolto un pubblico di aspiranti imprenditori, che hanno potuto ascoltare un intervento sulla nascita di un’impresa. Durante l’incontro, è stato spiegato che il primo passo consiste nel sviluppare un’idea, seguito da un’attenta pianificazione, dalla ricerca di finanziamenti e dalla valutazione di vari aspetti necessari per avviare un’attività. L’evento si è svolto in un contesto formativo, rivolto a chi desidera intraprendere un percorso imprenditoriale.

Avere un’idea imprenditoriale è il primo passo, poi per realizzarla serve innanzitutto organizzarsi, conoscere le opportunità di finanziamento, compiere una serie di valutazioni. Per aiutare chi vuole provare a compiere questo percorso, il Comune di Rocchetta Sant’Antonio ha organizzato un ‘Corso.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Al via la III Scuola diocesana d’ImprenditorialitàDopo l’enorme successo di partecipazione delle prime due edizioni, il prossimo sabato 18 aprile partirà la III Scuola diocesana d’Imprenditorialità,... Metal detector a scuola, Novara: “si crea un immaginario dove andare a scuola diventa sempre più difficile.”La proposta di installare metal detector nelle scuole riapre un dibattito che, secondo Daniele Novara, non riguarda solo la sicurezza. Contenuti di approfondimento Si parla di: Imprenditori si diventa, Rocchetta a scuola di imprenditorialità: il progetto; Ferita anziana a Bari Vecchia. Imprenditori si diventa: Rocchetta a scuola di imprenditorialitàComunicato stampa Imprenditori si diventa: Rocchetta a scuola di imprenditorialità L’8 e il 9 maggio lezioni gratuite su come ... lucerabynight.it