Metal detector a scuola Novara | si crea un immaginario dove andare a scuola diventa sempre più difficile
La proposta di installare metal detector nelle scuole di Novara scatena nuove discussioni. Alcuni temono che questa misura possa contribuire a creare un’immagine negativa della scuola, dove entrare diventa sempre più difficile e difficile da vivere. Daniele Novara avverte che il problema non riguarda solo la sicurezza, ma anche l’impatto sull’atmosfera educativa.
La proposta di installare metal detector nelle scuole riapre un dibattito che, secondo Daniele Novara, non riguarda solo la sicurezza. Il problema va letto anche sul piano simbolico. L’adozione di strumenti propri di contesti repressivi rischia di modificare l’identità della scuola stessa, spostandone il baricentro da luogo di apprendimento a spazio di controllo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
