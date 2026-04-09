Al via la III Scuola diocesana d’Imprenditorialità

È iniziata la terza edizione della Scuola diocesana d’Imprenditorialità, un percorso rivolto ai giovani delle zone rurali. L’iniziativa prevede incontri formativi e momenti di orientamento per favorire lo sviluppo territoriale. L’obiettivo è offrire strumenti pratici e conoscenze utili per avviare progetti imprenditoriali e sostenere le attività locali. La scuola si svolge in varie tappe sul territorio e coinvolge esperti del settore.

Dopo l’enorme successo di partecipazione delle prime due edizioni, il prossimo sabato 18 aprile partirà la III Scuola diocesana d’Imprenditorialità, strutturata e organizzata dal Progetto Policoro (Caritas-Pastorale Sociale e del Lavoro-Pastorale Giovanile), dalla Scuola diocesana d’Impegno Socio-Politico e dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica. Il percorso di orientamento e sviluppo territoriale si rinnova con un obiettivo ancora più ambizioso e temerario: offrire ai giovani del territorio non solo basi imprenditoriali, ma un vero e proprio orientamento strategico per scoprire la vocazione economica delle nostre aree interne. Comunicato Stampa Operazione della Guardia di Finanza: denunciato un commerciante per detenzione e vendita di. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Al via la III Scuola diocesana d’Imprenditorialità Leggi anche: Torna "Zero in Condotta-Lacenodoro Scuola": al via la III edizione Leggi anche: Nessuna classifica per gli Under 13. Alla Scuola Diocesana di Lodi un modello educativo norvegese Temi più discussi: Gli appuntamenti della Settimana Santa; Bosa, al via la Settimana della solidarietà; ''Imago Dei'', al via domani la tre giorni biblica diocesana. Alla III edizione della Scuola diocesana d’Imprenditorialità un percorso di orientamento e sviluppo territorialeDopo l’enorme successo di partecipazione delle prime due edizioni, il prossimo sabato 18 aprile partirà la III Scuola diocesana d’Imprenditorialità, strutturata e organizzata dal Progetto Policoro (Ca ... ntr24.tv Diocesi: Fidenza, al via la Scuola diocesana di Formazione su Il cristianesimo degli inizi. In ascolto delle prime testimonianzeNella diocesi di Fidenza, il mese di ottobre segna l’inizio della Scuola diocesana di Formazione che quest’anno avrà al centro il tema: Il cristianesimo degli inizi. In ascolto delle prime ... agensir.it VITA DIOCESANA Un pomeriggio di preghiera e di spiritualità quello promosso dalla Scuola diocesana di formazione teologica (Sdft) di Lecce nella chiesa cittadina dei Santi Niccolò e Cataldo. (di Stefano Belfiore) - facebook.com facebook