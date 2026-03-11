Il portiere della Lazio è stato dimesso dall’ospedale dopo aver subito un intervento alla spalla. L’operazione si è resa necessaria a causa di un infortunio avvenuto durante una partita. Ora dovrà seguire un programma di recupero che prevede riposo e fisioterapia. I tempi stimati per il ritorno in campo non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

Mago Forest non ha dubbi: «È una Juve che può andare in Champions League, ma che ci andiamo a fare con questa squadra? Su Vlahovic.» Lewandowski può davvero andare alla Juventus? Tra suggestione e realtà, qual è il più grande ostacolo nell’operazione. La situazione Nico Gonzalez torna alla Juventus? La posizione di Spalletti è chiara, ma l’argentino ha questa idea sul futuro. Confessione inaspettata! Calciomercato Milan: mirino su Brandt a zero, suggestione Sergio Ramos e spunta Gila in difesa. Cosa potrebbe succedere in estate Ibrahimovic sicuro: «Essere al Milan non è per tutti, richiede molto. Lavorare con Allegri è semplicissimo, bravissimo con i giocatori e con il gruppo» Roma, senti Giannini: «Champions? L’insidia maggiore è il calendario. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Provedel, il portiere della Lazio dimesso dopo l’operazione alla spalla: eccco i tempi di recupero

Articoli correlati

Provedel si ferma per un infortunio alla spalla: i tempi di recupero e chi sarà il portiere della LazioInfortunio alla spalla per Ivan Provedel: il portiere della Lazio dovrà operarsi e la sua stagione rischia di essere già finita.

Infortunio Provedel: stagione finita per il portiere della Lazio. Dettagli dell’operazione e tempi di recuperoCalciomercato Torino, caccia al nuovo portiere: il primo nome nella lista è quello di Falcone! C’è un fattore che può favorire l’operazione Nico...

Tutto quello che riguarda Infortunio Provedel

Temi più discussi: Lazio, operazione alla spalla per Provedel. Al suo posto c'è Motta; Lazio che tegola: Provedel stagione finita, Sarri costretto ad affidarsi al giovane Motta; Lazio, Provedel si opera: col Sassuolo tocca al 2005 Motta; Provedel, infortunio alla spalla e operazione necessaria: la nota della Lazio.

Infortunio Provedel, stop di 4/5 mesi per il portiere! Gli aggiornamentiInfortunio Provedel, è previsto uno stop di 4/5 mesi per il portiere operatosi ieri! Stagione finita: il punto della situazione Il muro della Lazio perde il suo pezzo più pregiato. Ivan Provedel è sta ... lazionews24.com

Infortunio Provedel, l’iter e i tempi di recupero del portiere della Lazio: le ultime da FormelloInfortunio Provedel, l’estremo difensore di Maurizio Sarri ha chiuso anzitempo la sua stagione a causa del problema rimediato alla spalla Ivan Provedel ha chiuso in anticipo la sua stagione. Il portie ... lazionews24.com

La Lazio trema: l'infortunio di Provedel rischia di affossare la difesa biancoceleste! Leggi articolo completo x.com

, è . L'infortunio di Provedel ha aperto le porte della Serie A a , mentre in Primavera ò - facebook.com facebook