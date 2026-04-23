Il primo maggio a Imola si terrà Ayrton Day 2026, un evento dedicato a celebrare la figura di Ayrton Senna. La giornata prevede esposizioni di cimeli e fotografie, con momenti pensati per rivivere i ricordi legati alla storia del pilota brasiliano. La manifestazione si svolgerà nel circuito di Imola, luogo simbolico per la carriera e il ricordo di Senna.

Imola, 23 aprile 2026 – Non una semplice ricorrenza, ma un giorno che rinnova un legame. Un appuntamento che conferma ancora una volta Imola come uno dei luoghi più profondi e simbolici della memoria di Ayrton Senna. Un ricordo che non si limita alla celebrazione, ma diventa presenza viva tra la pista e la storia. Venerdì 1° maggio all’Autodromo torna l’Ayrton Day, l’evento organizzato dalla ‘ Tifoseria Ayrton Senna Italia ’ per ricordare il campione brasiliano assieme a Roland Ratzenberger nel luogo dove nel 1994 è cambiata per sempre la storia della Formula 1. Dalle 9 alle 18 il circuito sarà aperto al pubblico con accesso pedonale libero alla pista, trasformando i cordoli in un percorso di memoria collettiva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ayrton Day 2026 a Imola, il primo maggio tra cimeli, foto ed emozioni: il programma per ricordare Senna

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