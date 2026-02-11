Dal banco di scuola alla pista | il Baracca sfreccia alla Dallara Academy e conquista la finale di Imola

L’istituto aeronautico Baracca ha preso parte alla competizione STEM Racing, organizzata dalla Dallara Academy a Imola. Gli studenti hanno portato in pista idee e passione, conquistando la finale grazie a un progetto che unisce scuola e motori.

L'istituto aeronautico Baracca si è reso protagonista dell'innovazione partecipando alla Stem Racing, la competizione educativa organizzata dalla Dallara Academy il 9 febbraio. Punto di riferimento mondiale nel motorsport, la Dallara ha chiamato a raccolta studenti da tutta Italia per sfidarsi.

