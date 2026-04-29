iliad apre la sfida delle frequenze tlc

Le licenze per l’uso delle frequenze destinate alla telefonia mobile in Italia scadranno nel 2029, interessando circa il 73% delle frequenze attualmente utilizzate. Gli operatori di telecomunicazioni hanno già iniziato a muoversi, preparando le strategie per il rinnovo o l’assegnazione delle licenze. La questione delle frequenze rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro delle reti mobili nel paese.

La partita per il futuro delle telecomunicazioni in Italia è già aperta. Nel 2029 scadranno le licenze per l'uso del 73% delle frequenze destinate alla telefonia mobile e gli operatori hanno iniziato a prendere posizione in vista dell'appuntamento. In gioco ci sono le dinamiche della concorrenza e lo sviluppo di uno dei comparti più strategici. Mentre proseguono le consultazioni dell'Agcom, che contribuirà a definire il quadro regolatorio per la riassegnazione, entra nel vivo il dibattito sulle modalità da adottare, tra chi punta a preservare lo status quo e chi guarda a nuovi paradigmi. In una conferenza stampa tenuta ieri a Milano, Iliad...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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