Tlc Games 2026 il Pascal si qualifica di nuovo per la finale delle Olimpiadi delle Telecomunicazioni

Il Pascal si qualifica di nuovo per la finale delle Olimpiadi delle Telecomunicazioni grazie a una prestazione eccezionale durante i Tlc Games 2026. La competizione, che ha attirato numerosi studenti e appassionati, ha visto un livello tecnico molto elevato e una partecipazione massiccia. Durante la sfida online, il team ha dimostrato grande competenza e capacità di risolvere problemi complessi in tempi rapidi. La qualificazione conferma la solidità del progetto e la crescita della squadra.

La sfida si è svolta interamente online, nella giornata di domenica 22 febbraio, e ha visto la partecipazione di oltre 160 tra studentesse e studenti delle scuole superiori italiane, organizzati in 31 squadre. Ragazze e ragazzi che si sono messi alla prova, insieme, per risolvere dieci sfide incentrate sul tema delle telecomunicazioni. Niente di semplice, niente di scontato. ‘Fischio d’inizio’ alle ore 9.00 del mattino, tempo a disposizione 4 ore. E quella a cui hanno assistito gli organizzatori è stata una vera e propria volata: soluzione dopo soluzione infatti, in poche ore, la classifica si è svelata lasciando in testa le prime quattro squadre che hanno superato, più velocemente di altri, la Ctf (Capture The Flag), fatta di challenge tecniche, sui campi di logica, problem solving e capacità di lavoro in team, tutto in chiave telecomunicazioni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

