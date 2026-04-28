Telefonia la proposta di Iliad per superare il modello basato sulle aste delle frequenze

Entro il 2029 scadrà il 73% delle frequenze assegnate agli operatori di telefonia mobile in Italia, mentre il restante 27% sarà disponibile nel 2037. La società Iliad ha avanzato una proposta per modificare il sistema attuale, che si basa sulle aste per l’assegnazione delle frequenze. La questione riguarda la gestione delle risorse radio e le modalità di assegnazione di nuove frequenze agli operatori.

Nel 2029 scadrà il 73% delle frequenze assegnate agli operatori mobili in Italia, mentre il restante 27% arriverà a scadenza nel 2037. Un tema che può sembrare riservato agli addetti ai lavori, ma che in realtà riguarda direttamente cittadini e imprese. Si tratta, infatti, di un passaggio cruciale per il futuro della qualità delle reti nel nostro Paese. La connessione a Internet è diventata una condizione essenziale per la competitività delle aziende, sempre più dipendenti da sistemi digitali e dall’intelligenza artificiale, e per i cittadini, dal momento che l’accesso alla rete è ormai considerato una precondizione per l’esercizio di diritti fondamentali come l’istruzione, il lavoro e la libertà di espressione.🔗 Leggi su Open.online

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