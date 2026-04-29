Ilary Blasi ha festeggiato i suoi 45 anni durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026. La sua festa ha suscitato reazioni tra alcuni concorrenti, in particolare tra Valeria Marini e Antonella. La puntata è stata caratterizzata da tensioni e discussioni, con i coinvolgimenti di vari partecipanti. La celebrazione si è inserita nel clima di confronto che ha segnato l’evento televisivo.

? Cosa sapere Ilary Blasi compie 45 anni durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026.. Scontri tra Valeria Marini e Antonella segnano la serata tra tensioni e balli collettivi.. Ilary Blasi ha festeggiato i suoi 45 anni in diretta televisiva il 28 aprile, mentre il Grande Fratello Vip 2026 affrontava la tredicesima puntata con una nuova eliminazione e scontri serrati tra le concorrenti. La serata si è aperta con un momento di calore umano: la conduttrice è entrata in studio salutando sia le opinioniste che chi era già stato eliminato, prima di lasciare spazio a un gesto affettuoso da parte dei presenti in casa. Cesara, infatti, ha spinto i compagni di gioco a rivolgere tutti i migliori auguri alla presentatrice per il suo compleanno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ilary compie 45 anni e scoppia il caos tra Valeria Marini e Antonella

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