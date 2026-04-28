Ti chiedo scusa | GF Vip pace tra Valeria Marini e Antonella Elia

Dopo un fine settimana caratterizzato da scontri e accuse, nella Casa del Grande Fratello Vip Valeria Marini e Antonella Elia hanno deciso di fare pace. Le due concorrenti, protagoniste di tensioni e confronti, hanno scelto di lasciarsi alle spalle i dissapori e di riappacificarsi, dando così un nuovo segnale di calma tra le mura della casa. La scena si è conclusa con un gesto di scuse tra le due partecipanti.

Dopo giorni di scontri accesi, nella Casa del Grande Fratello Vip arriva un momento inatteso. Valeria Marini e Antonella Elia, protagoniste di un weekend carico di tensioni e accuse reciproche, hanno deciso di mettere da parte le divergenze e ritrovare un punto d’incontro. Le scuse che cambiano tutto. Il gesto decisivo è arrivato nelle prime ore del mattino. Valeria Marini, ancora provata da una notte complicata, si è avvicinata ad Antonella Elia con l’intenzione di chiarire. Le sue parole sono state semplici ma dirette: un passo indietro per chiudere le polemiche e riportare serenità all’interno della Casa. Un momento che ha sorpreso tutti i concorrenti.🔗 Leggi su Tivvusia.com

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Valeria Marini: Ho denunciato Antonella Elia per diffamazione - Storie al bivio Weekend 17/01/2026

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