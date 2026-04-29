Oggi la presentatrice compie 45 anni e sono molte le persone che le hanno rivolto auguri sui social. Dalla dedica del fidanzato ai messaggi dei figli, sono stati condivisi numerosi messaggi nel giorno del suo compleanno. La festeggiata ha ricevuto anche auguri in diretta durante un programma televisivo. La giornata si è svolta con molte attestazioni di affetto pubblicate online.

Ieri, martedì 28 aprile, Ilary Blasi ha festeggiato il traguardo dei 45 anni in un clima di grande felicità, circondata dall'affetto del pubblico e delle persone a lei più care. Il tributo più atteso è stato quello del fidanzato Bastian Muller, che ha rotto la sua consueta riservatezza social per dedicarle un post colmo di tenerezza. Pubblicando una foto che li ritrae insieme in barca a Capri, Bastian ha augurato alla conduttrice (e futura moglie) ancora tantissimi "tramonti, avventure e momenti indimenticabili in giro per il mondo", confermando la solidità di un legame che sembra farsi ogni giorno più profondo. Il calore della famiglia si è fatto sentire forte anche attraverso i messaggi dei figli, che hanno commosso i fan con dediche molto intime.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ilary Blasi, che compleanno! Dalla dedica di fidanzato e figli agli auguri in diretta

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