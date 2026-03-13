Ilary Blasi la dedica romantica per il compleanno di Bastian Müller

Per il compleanno del suo fidanzato, che compie 39 anni e con cui si sposerà l'anno prossimo, la conduttrice ha scritto una dedica romantica sui social. Ha condiviso alcune parole affettuose e immagini che ritraggono momenti insieme. La pubblicazione ha attirato l'attenzione dei fan, che hanno commentato con entusiasmo. La protagonista ha scelto di rendere pubblica questa celebrazione speciale.

Ilary Blasi ha scelto di celebrare il trentanovesimo compleanno del compagno Bastian Müller con un gesto social molto toccante. In occasione della ricorrenza, caduta il 12 marzo, la nota conduttrice (che sta per tornare al timore del Grande Fratello Vip) ha voluto omaggiare l’imprenditore tedesco pubblicando uno scatto in bianco e nero che ritrae la coppia in un momento di grande intimità, confermando la solidità di un legame che, dopo tre anni, appare più vivo e profondo che mai. Il cuore del post è racchiuso nella romantica dedica scritta dalla showgirl a corredo dell'immagine. Rivolgendosi direttamente al suo partner, Ilary ha espresso il desiderio di continuare a condividere la vita insieme scrivendo: "Così tanti di questi momenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ilary Blasi, la dedica romantica per il compleanno di Bastian Müller Articoli correlati Leggi anche: Ilary Blasi innamoratissima di Bastian Muller, la dedica (in tedesco) per il compleanno: "Mio uomo speciale, ti amo" Ilary Blasi si sposa. Il diamante da sogno a Parigi nel giorno di San Valentino e la dedica a Bastian Muller: “Per sempre”La conduttrice mostra sui social un anello spettacolare vista Tour Eiffel nel giorno di San Valentino. Ilary Blasi dedica romantica a Bastian Muller per il compleanno Tutto quello che riguarda Ilary Blasi Temi più discussi: Ilary Blasi, la dedica al compagno Bastian Muller per il compleanno: Mio uomo speciale; La dedica d’amore di Ilary Blasi per il compleanno di Bastian Muller: Al mio uomo speciale; Ilary Blasi innamoratissima di Bastian Muller, la dedica (in tedesco) per il compleanno: Mio uomo speciale, ti amo; Sei il mio regalo più bello: Chanel Totti emoziona il web con la dedica per i 10 anni della sorella Isabel. Ilary Blasi, Bastian Muller festeggia il suo 39esimo compleanno. La dedica romantica: «Mio uomo speciale»Ilary Blasi e Bastian Muller sempre più innamorati. La conduttrice del Grande Fratello Vip ha condiviso una foto romantica in occasione del compleanno del suo futuro sposo. Il 12 ... ilmattino.it Ilary Blasi innamoratissima di Bastian Muller, la dedica (in tedesco) per il compleanno: Mio uomo speciale, ti amoUna dedica dolce e romantica per celebrare una giornata speciale. Ilary Blasi ha fatto gli auguri di compleanno al compagno Bastian Muller, condividendo con i fan un momento intimo della loro relazion ... today.it In onda da martedì 17 marzo alle 21.30 su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi: «Sono tipo Mark Caltagirone, non sai mai se ci sono veramente, vado a periodi» - facebook.com facebook La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi sceglie di raccontare un pezzo molto doloroso della sua vita nel programma nel quale ha scelto di gareggiare come concorrente x.com