Il 28 aprile è una data importante per Ilary Blasi, che ha compiuto 45 anni. La conduttrice ha festeggiato in studio durante la diretta del Grande Fratello Vip, ricevendo l’affetto delle opinioniste, del pubblico e dei concorrenti presenti in Casa. Durante l’evento, è stata anche dedicata una frase speciale da parte di Bastian. La giornata si è conclusa con un momento di celebrazione in diretta televisiva.

Non è solo il giorno della diretta del Grande Fratello Vip, ma una data speciale: mercoledì 28 aprile, infatti, Ilary Blasi ha spento 45 candeline e ha festeggiato in studio, con una calorosa accoglienza da parte delle opinioniste, del pubblico e dei concorrenti in Casa. Ma non sono mancati anche gli auguri del suo Bastian Muller che, per l’occasione, ha condiviso una tenera dedica su Instagram. Accoglienza calorosa per Ilary Blasi. Un momento dedicato interamente alla padrona di casa, all’inizio della nuova puntata del Grande Fratello Vip. Stavolta Ilary Blasi non ha varcato la porta rossa per fare una sorpresa ai concorrenti, ma è stata lei a ricevere il calore del pubblico e di tutti i presenti alla diretta.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, Ilary Blasi festeggia il compleanno e non manca la dedica di Bastian

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