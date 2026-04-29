Ilaria Sal compie 30 anni | chi c' era alla maxi festa dell' influencer partenopea

Ilaria Sal ha spento 30 candeline con una festa che ha riunito diversi volti noti del mondo dello spettacolo locale. La serata si è svolta con attenzione ai dettagli, tra musica dal vivo, piatti di alta cucina e la presenza di amici e conoscenti dell’influencer partenopea. L’evento si è tenuto in una location allestita appositamente per l’occasione, creando un’atmosfera conviviale e festosa.