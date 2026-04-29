Ilaria Sal compie 30 anni | chi c' era alla maxi festa dell' influencer partenopea
Ilaria Sal ha spento 30 candeline con una festa che ha riunito diversi volti noti del mondo dello spettacolo locale. La serata si è svolta con attenzione ai dettagli, tra musica dal vivo, piatti di alta cucina e la presenza di amici e conoscenti dell’influencer partenopea. L’evento si è tenuto in una location allestita appositamente per l’occasione, creando un’atmosfera conviviale e festosa.
Trent’anni festeggiati con una serata costruita nei dettagli, tra volti noti della tv locale, musica dal vivo e alta cucina. Ilaria Salazaro – per tutti Ilaria Sal, influencer molto seguita e presenza fissa del programma “Terzo Tempo” su Televomero – ha celebrato il compleanno all’“Alma Garden”.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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