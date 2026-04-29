Ilaria Sal compie 30 anni | chi c' era alla maxi festa dell' influencer partenopea

Da napolitoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ilaria Sal ha spento 30 candeline con una festa che ha riunito diversi volti noti del mondo dello spettacolo locale. La serata si è svolta con attenzione ai dettagli, tra musica dal vivo, piatti di alta cucina e la presenza di amici e conoscenti dell’influencer partenopea. L’evento si è tenuto in una location allestita appositamente per l’occasione, creando un’atmosfera conviviale e festosa.

Trent’anni festeggiati con una serata costruita nei dettagli, tra volti noti della tv locale, musica dal vivo e alta cucina. Ilaria Salazaro – per tutti Ilaria Sal, influencer molto seguita e presenza fissa del programma “Terzo Tempo” su Televomero – ha celebrato il compleanno all’“Alma Garden”.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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