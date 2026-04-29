Il visionario Daniele Talento eugubino candidato per il David

Un talento di Gubbio è stato nominato tra i candidati al 71° Premio David di Donatello, uno dei riconoscimenti più importanti nel panorama del cinema italiano. La candidatura riguarda un professionista che ha lavorato nel settore cinematografico, portando il suo nome tra i possibili vincitori di questa edizione. La selezione comprende diverse categorie e provenienze, con la presenza di artisti e tecnici provenienti da tutta Italia.

Dalle vie di Gubbio ai riflettori del grande cinema: c’è anche un talento eugubino tra i candidati al 71° David di Donatello, uno dei premi più prestigiosi per quanto riguarda il cinema italiano. Si tratta di Daniele Mischianti, classe 1983, che è stato inserito tra le cinque nomination finali nella categoria " Migliori effetti visivi VFX " (in cui figurano anche colossal come "La Grazia") per il film horror " La valle dei sorrisi ", diretto da Paolo Strippoli. La candidatura, annunciata all’inizio del mese, è condivisa con Giuseppe Squillaci, supervisore VFX, mentre Daniele era impegnato come producer VFX: si tratta dell’unica nomination ricevuta da questo film per il David di Donatello.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il “visionario“ Daniele. Talento eugubino candidato per il David Notizie correlate Dallo zar visionario allo sciamano ribelle: Daniele Cellamare a Bari per presentare “Fuga in Siberia”Potere, identità e libertà sono i temi al centro di “Fuga in Siberia” (Les Flâneurs Edizioni, pp. Paduli, turismo e valorizzazione del territorio: continua il lavoro del candidato sindaco Daniele BonavitaTempo di lettura: 2 minutiProsegue il lavoro programmatico di Daniele Bonavita, candidato sindaco di Paduli, impegnato nella costruzione di un...