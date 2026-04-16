Dallo zar visionario allo sciamano ribelle | Daniele Cellamare a Bari per presentare Fuga in Siberia

Venerdì 17 aprile alle 18, a Bari, sarà presentato il nuovo romanzo storico di Daniele Cellamare intitolato “Fuga in Siberia”. L'autore, noto scrittore e docente, porta in scena una narrazione che affronta temi come il potere, l’identità e la libertà. Il libro, pubblicato da Les Flâneurs Edizioni, conta 224 pagine e ha un prezzo di 17 euro. La presentazione si svolgerà in una location ancora da comunicare.

Potere, identità e libertà sono i temi al centro di “Fuga in Siberia” (Les Flâneurs Edizioni, pp. 224, € 17), nuovo romanzo storico dello scrittore e docente Daniele Cellamare, che venerdì 17 aprile, alle 18.30, sarà a Bari, negli spazi del cafè-bistrot letterario Portineria21 (via Cairoli, 137).🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Pragmata: azione lunare, IA ribelle e fuga verso la TerraPragmata, il nuovo titolo sviluppato da Capcom, si presenta come un’esperienza di gioco che fonde azione e narrazione in un contesto lunare. Lda e Aka 7even allo Sky stone per presentare “Poesie clandestine“Non si sono ancora spenti i riflettori sul Festival di Sanremo che è già tempo di instore per i suoi protagonisti.