IL VIDEO | Spari al corteo 25 aprile le immagini del momento dell’agguato

Lunedì mattina, durante un corteo per il 25 aprile, un uomo su uno scooter con casco integrale ha aperto il fuoco con una pistola da softair, ferendo due persone. Tra i colpiti ci sono una donna di 62 anni, attivista dell’Anpi e esponente di Sinistra Italiana, e il suo accompagnatore. Le immagini riprendono il momento dell’agguato, che ha causato immediatamente paura tra i presenti. La polizia sta indagando sull’accaduto.

E’ arrivato a bordo di uno scooter indossando un casco integrale; poi ha puntato la pistola da softair e ha esploso i colpi che hanno ferito Rossana Gabrieli, 62enne attivista dell’Anpi ed esponente di Sinistra Italiana ad Aprilia, e il compagno. Un'azione veloce, durata pochi secondi, ripresa.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Spari 25 aprile: le immagini dell'agguato contro i due manifestanti Anpi (video)A bordo di uno scooter, con indosso casco integrale e giacca mimetica, con un'arma da softair ha esploso tre colpi contro Rossana Gabrieli e Nicola... Spari al corteo del 25 aprile, caccia all’uomo con il casco. Nel mirino gli ambienti dell’estrema destraSono in corso le indagini su quanto accaduto al termine del corteo per la Festa della Liberazione a Roma quando Rossana Gabrieli, psicologa 62enne di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 25 Aprile: spari al Parco Schuster a Roma e tensioni al corteo. Due feriti, indaga la Digos; Spari al corteo del 25 Aprile a Roma, caccia all'uomo con la mimetica e il casco scuro che ha ferito la coppia dell'Anpi. Video al setaccio: L'ombra dell'estrema destra; San Paolo, agguato con pistola a pallini fuori da parco Schuster. Feriti due militanti dell'Anpi; Roma, spari con arma softair dopo corteo 25 aprile: feriti due iscritti all'Anpi. Eitan Bondì arrestato per gli spari al corteo del 25 aprile: «Io della Brigata Ebraica» VIDEOUn video diffuso dalla polizia mostra il 21enne Eitan Bondi mentre spara contro due iscritti all'Anpi, il 25 aprile, al termine del corteo di Roma, vicino Parco Schuster. Il ... ilgazzettino.it Il video degli spari al corteo del 25 aprile a Roma: fermato 21enneRoma, 29 apr. (askanews) – Si chiama Eithan Bondì il ragazzo di 21 anni sospettato di avere esploso alcuni colpi di pistola ad aria compressa a Roma, in occasione della festa del 25 aprile, come si ve ... askanews.it Spari sull'Anpi, Ilaria Salis e Lerner urlano a fascismo e squadrismo: cosa hanno detto - facebook.com facebook Ecco a voi il video degli spari contro l'Anpi... Si ferma con lo scooter e spara: ecco il video di Eithan contro i militanti Anpi x.com