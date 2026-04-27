Spari al corteo del 25 aprile caccia all’uomo con il casco Nel mirino gli ambienti dell’estrema destra
Durante il corteo del 25 aprile a Roma, sono stati esplosi colpi di arma da fuoco che hanno ferito una donna di 62 anni e suo marito. La donna è un'esponente di Sinistra Italiana e psicologa, originaria di Aprilia. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili, con particolare attenzione agli ambienti dell’estrema destra. La polizia sta cercando un uomo con il casco, ritenuto coinvolto nel fatto.
Sono in corso le indagini su quanto accaduto al termine del corteo per la Festa della Liberazione a Roma quando Rossana Gabrieli, psicologa 62enne di Aprilia ed esponente di Sinistra Italiana, è stata colpita, e ferita, insieme al marito, da spari esplosi a distanza ravvicinata da una pistola ad.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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