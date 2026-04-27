Spari al corteo del 25 aprile caccia all’uomo con il casco Nel mirino gli ambienti dell’estrema destra

Durante il corteo del 25 aprile a Roma, sono stati esplosi colpi di arma da fuoco che hanno ferito una donna di 62 anni e suo marito. La donna è un'esponente di Sinistra Italiana e psicologa, originaria di Aprilia. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili, con particolare attenzione agli ambienti dell’estrema destra. La polizia sta cercando un uomo con il casco, ritenuto coinvolto nel fatto.