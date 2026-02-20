Rogo al Constellation di Crans-Montana | ‘Uscite sbarrate visto Jessica Moretti fuggire’

Durante la notte di Capodanno, un incendio ha devastato il ristorante Constellation di Crans-Montana, causando la morte di 41 persone, tra cui sei italiani. Le fiamme sono divampate rapidamente, bloccando le uscite e impedendo molti di evacuare in tempo. Testimoni raccontano di aver visto Jessica Moretti tentare di fuggire, ma le porte erano già sbarrate. La tragedia ha sconvolto la comunità locale e attirato l’attenzione sull’efficienza delle misure di sicurezza.

Cosa è successo al Constellation di Crans-Montana la notte di Capodanno?. Quarantuno morti, sei italiani. Il rogo divampato la notte del 31 dicembre nel locale Constellation di Crans-Montana non è solo una tragedia: è un caso giudiziario destinato a lasciare strascichi internazionali. Le testimonianze raccolte dagli investigatori della Squadra Mobile di Roma, ora agli atti della Procura capitolina, tracciano un quadro drammatico: “In quel locale non c’era alcun materiale ignifugo, le fiamme si sono propagate in pochi istanti e le uscite di sicurezza erano tutte chiuse, sbarrate”. Le indagini italiane – coordinate dalla Procura di piazzale Clodio – procedono per disastro colposo e omicidio colposo plurimo, in parallelo con l’inchiesta della magistratura elvetica.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

