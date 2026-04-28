Dopo più di tre mesi di silenzio, emergono nuove immagini che rivelano dettagli sulla strage di Crans Montana. Nei video si vede Jessica Moretti spingere alcuni ragazzi prima di accendere le candele, un gesto che sembra aver segnato l'inizio degli eventi. Le registrazioni, parzialmente oscurate dal fumo, sono state rese pubbliche di recente, offrendo una prospettiva diversa rispetto alle testimonianze raccolte finora.

Questa verità è rimasta secretata per più di cento giorni. E vale più di tutte le testimonianze raccolte finora: immagini non sempre chiare, coperte dal fumo da un certo punto in avanti, ma quello che conta è all’inizio. Quando nella pista del Constellation la festa diventa un incubo, mentre il nuovo anno porta non auguri ma morte. Ecco quello che per le indagini e il processo sarà prezioso: Jessica Moretti, sì lei, la moglie di Jacques, che piazza le candele scintillanti sul collo delle bottiglie di champagne. Nei video la verità del rogo di Crans Montana Le accende, fa partire lei quei piccoli fuochi d’artificio che creano il disastro. Dalle bottiglie ai pannelli fonoassorbenti è un attimo, questione di minuti.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Jessica Moretti fugge spingendo i ragazzi. Ha acceso lei tutte le candele». Nei video la verità della strage di Crans Montana

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